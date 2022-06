Calciomercato Napoli: l’11 del futuro tra obiettivi e partenze (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Calciomercato del Napoli ormai è decisamente entrato nel vivo. Le partenze sono diverse e ad abbandonare la squadra azzurra saranno quasi sicuramente alcuni pezzi pregiati dello scacchiere tattico di mister Spalletti. I nomi annotati sul taccuino del ds giuntoli, però, sono altrettanto altisonanti e, al netto delle ufficialità di Oliveira e Kvaratskhelia, l’11 titolare per la prossima stagione si preannuncia essere decisamente interessante. Calciomarcato Napoli: gli 11 del futuro La possibile formazione titolare del Napoli per la prossima stagione presenta numerosi volti noti e qualche innesto tattico di tutto rispetto, espressamente richiesto da mister Spalletti. Portiere Meret: In continua alternanza con Ospina sin dal momento del suo approdo alle ... Leggi su zon (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildelormai è decisamente entrato nel vivo. Lesono diverse e ad abbandonare la squadra azzurra saranno quasi sicuramente alcuni pezzi pregiati dello scacchiere tattico di mister Spalletti. I nomi annotati sul taccuino del ds giuntoli, però, sono altrettanto altisonanti e, al netto delle ufficialità di Oliveira e Kvaratskhelia,titolare per la prossima stagione si preannuncia essere decisamente interessante. Calciomarcato: gli 11 delLa possibile formazione titolare delper la prossima stagione presenta numerosi volti noti e qualche innesto tattico di tutto rispetto, espressamente richiesto da mister Spalletti. Portiere Meret: In continua alternanza con Ospina sin dal momento del suo approdo alle ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Mercato Verona: per il Napoli doppio obiettivo Baràk-Simeone - areanapoliit : RT @gVitale_AN: #Carnesecchi verso la #Lazio, ma il #Napoli osserva interessato @areanapoliit - il_leccese : Calciomercato Lecce, piace un difensore ex Napoli e Torino - NapoliFCNews : Juan Jesus, rinnovo in vista. Lozano-Real Madrid, possibili evoluzioni: ecco quando #Napoli #SSCNapoli… -