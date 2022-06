Calciomercato Empoli: bruciata la concorrenza per Mattia Destro (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Empoli: Blitz su Mattia Destro. Il calciatore firmerà per un anno con opzione per un altro anno Grande colpo dell’Empoli: con un blitz per anticipare la concorrenza, Mattia Destro sarà un calciatore dei toscani. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante firmerà un contratto di un’anno con opzione per un secondo. Le visite mediche saranno lunedì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022): Blitz su. Il calciatore firmerà per un anno con opzione per un altro anno Grande colpo dell’: con un blitz per anticipare lasarà un calciatore dei toscani. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante firmerà un contratto di un’anno con opzione per un secondo. Le visite mediche saranno lunedì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

