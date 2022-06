Barca a vela sequestrata a scafisti: intesa tra Lega Navale e Comune (Di giovedì 23 giugno 2022) Una Barca a vela sequestrata a scafisti utilizzata dal Comune per attività istituzionali. Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Castellammare del Golfo e la locale sezione della Lega Navale italiana, per l’utilizzo della Barca a vela denominata “Ad Astra”. L’accordo è stato siglato dal sindaco Nicolò Rizzo e dal presidente della Lega Navale di Castellammare del Golfo, Giuseppe Stabile. Barca a vela Oceanis 390 sequestrata diventa bene Comune L’imBarcazione a vela di 12 metri cantiere Oceanis 390, è stata sequestrata a ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 23 giugno 2022) Unautilizzata dalper attività istituzionali. Firmato il protocollo d’tra ildi Castellammare del Golfo e la locale sezione dellaitaliana, per l’utilizzo delladenominata “Ad Astra”. L’accordo è stato siglato dal sindaco Nicolò Rizzo e dal presidente delladi Castellammare del Golfo, Giuseppe Stabile.Oceanis 390diventa beneL’imzione adi 12 metri cantiere Oceanis 390, è stataa ...

