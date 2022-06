Ultime Notizie – Immigrati in Ruanda, Londra insiste: al voto un ddl per ignorare stop Cedu (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Camera dei comuni di Londra vota oggi un disegno di legge che permette di non applicare le disposizioni della Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) riguardo al blocco delle deportazioni in Ruanda dei richiedenti asilo. Nei giorni scorsi la Cedu, che garantisce il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si era opposta all’espulsione in Ruanda di migranti arrivati nel Regno Unito. Era stato quindi impedito il decollo, da una base militare inglese su 14 giugno, del volo noleggiato dal governo di Londra. Dopo la decisione del governo di Strasburgo, il governo britannico ha ribadito la sua intenzione di riformare la legislazione sui diritti umani, con una nuova “Carta dei diritti” che permetterebbe al governo di ignorare questo tipo di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Camera dei comuni divota oggi un disegno di legge che permette di non applicare le disposizioni della Corte europea per i diritti dell’uomo () riguardo al blocco delle deportazioni indei richiedenti asilo. Nei giorni scorsi la, che garantisce il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si era opposta all’espulsione indi migranti arrivati nel Regno Unito. Era stato quindi impedito il decollo, da una base militare inglese su 14 giugno, del volo noleggiato dal governo di. Dopo la decisione del governo di Strasburgo, il governo britannico ha ribadito la sua intenzione di riformare la legislazione sui diritti umani, con una nuova “Carta dei diritti” che permetterebbe al governo diquesto tipo di ...

