Ultime Notizie – Atp Eastbourne 2022, Sonego eliminato al secondo turno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lorenzo Sonego esce di scena al secondo turno del torneo Atp 250 di Eastbourne 2022 (erba, montepremi 697.405 euro). L’azzurro, numero 32 del mondo, cede all’australiano Alex De Minaur, numero 24 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 7-6, (7-3), 6-2 in un’ora e 34 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lorenzoesce di scena aldel torneo Atp 250 di(erba, montepremi 697.405 euro). L’azzurro, numero 32 del mondo, cede all’australiano Alex De Minaur, numero 24 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 7-6, (7-3), 6-2 in un’ora e 34 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - stop_fake_news_ : AGI – Nessuno toglierà i biliardini dai bar e dalle spiagge. Lo assicura l'Agenzia delle Dogane confutando le false… - junews24com : Miretti via dalla Juve? Incontro in programma quest'oggi: la situazione - - PianetaMilan : .@acmilan Campione d’Italia: un mese fa la conquista dello #Scudetto - #ACMilan #Milan #SempreMilan -