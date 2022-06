UFFICIALE – Andrea Ranocchia passa al Monza

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo una lunga avventura all’Inter,al, pronto a dare esperienza al club neopromosso. Arrivata l’ufficialità, si tratta del primo colpo della compagine lombarda, molto attiva sul mercato. Per il difensore classe ’88 un accordo di due anni, che legherà così l’ex nerazzurro alfino al 30 Giugno del 2024.al: esperienza e mentalità Giunto ai saluti,lascia così l’Inter, non rientrando più nei piani della società, la quale ha la necessità di sfoltire un po’ la rosa e alleggerire il bilancio, visti i possibili arrivi di Lukaku e Dybala. Dopo Arezzo e Bari (tra Serie C1 e debutto in Serie A), il difensore 34enne ha vestito la maglia dell’Inter dal Gennaio 2011, lasciando il ...

