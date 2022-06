Ubriachi aggrediscono brutalmente una coppia fuori il locale | è caccia alla banda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Attimi di paura per unaaggreditada unin zona Cassia. Erano le prime luci dell’alba e i due erano appena usciti quando sono stati aggrediti a suon di calci e pugni. Una violenza inconcepibile, sono tuttora in corso le indagini della polizia per risalire agli aggressori. Leggi anche: Roma, gravissima aggressione a Piazza Venezia: turista con il volto insanguinato chiede aiuto a un’agenteaggreditada un: i fatti L’aggressione si è consumata sabato 18 giugno intorno alle 5.40 del mattino. Come anticipato, le violenze si sono consumatel’uscita di unsito in zona La Storta e precisamente in via Cassia al civico 1823. Qui, unadi ragazzi — lui 38enne, lei 30enne — sono stati ...