Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2022: Frangilli, Paoli e Musolesi avanzano nel compound, la gara a squadre non sorride all’Italia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue senza sosta la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco in quel di Parigi. Nella mattinata si sono svolte le prime competizioni per quanto riguarda il torneo a squadre riservato al compound, mentre nel pomeriggio abbiamo assistito ai 64mi di finale riservati al ricurvo maschile. L’Italia non è riuscita a strappare un pass per le semifinali delle squadre . Elisa Bazzichetto, Elisa Roner e Marcella Tonioli hanno alzato bandiera bianca ai quarti per 226 a 229 contro le britanniche Layla Annison, Elizabeth Foster, Ella Gibson, mentre gli uomini hanno perso allo spareggio il match valido per gli ottavi. Lo spareggio non ha sorriso al ‘Bel Paese’ che per 28 a 29 si è inchinato per alla Slovenia di Aljaz Matija Brenk, Tim Jevsnik, Stas Modic. Marco Bruno, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue senza sosta ladeldiconin quel di. Nella mattinata si sono svolte le prime competizioni per quanto riguarda il torneo ariservato al, mentre nel pomeriggio abbiamo assistito ai 64mi di finale riservati al ricurvo maschile. L’Italia non è riuscita a strappare un pass per le semifinali delle. Elisa Bazzichetto, Elisa Roner e Marcella Tonioli hanno alzato bandiera bianca ai quarti per 226 a 229 contro le britanniche Layla Annison, Elizabeth Foster, Ella Gibson, mentre gli uomini hanno perso allo spareggio il match valido per gli ottavi. Lo spareggio non ha sorriso al ‘Bel Paese’ che per 28 a 29 si è inchinato per alla Slovenia di Aljaz Matija Brenk, Tim Jevsnik, Stas Modic. Marco Bruno, ...

