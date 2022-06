Supercoppa | Milan-Inter verso Riad a gennaio

Pubblicità

CalcioFinanza : Supercoppa italiana, la sfida tra #Milan e #Inter verso #Riad a gennaio: ecco quando si dovrebbe giocare… - RadioRossonera : Col sorteggio del calendario di #SerieA alle porte, si pensa anche al derby di Supercoppa - internewsit : Inter-Milan, la Supercoppa italiana si va delineando: data e sede della finale - - MilanWorldForum : Milan - Inter: la data della Supercoppa. Le news QUI -) - CrisInter91 : Aspetto cn ansia la supercoppa con il Milan. -

...ha portato a casaItaliana e Coppa Italia, sfiorando il tris con lo scudetto (sfumato per due punti). Nonostante la delusione per la festa vissuta in città dalla rivale di sempre, il,...... dopo la vittoria di Coppa Italia eItaliana, ma allo stesso tempo con la delusione per lo Scudetto sfumato in maniera rocambolesca e finito tra le mani dei rivali del, il tecnico ...Le ultime novità sulla finale della Supercoppa Italiana, in cui si sfideranno i rossoneri di Pioli e i nerazzurri di Inzaghi ...L’Inter e Simone Inzaghi hanno firmato il rinnovo di contratto fino al 2024. Un accordo che presuppone un aumento di ingaggio, da 4 a 5,5 milioni di euro, come premio per quanto fatto nella stagione a ...