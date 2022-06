Sonego-De Minaur in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Eastbourne 2022 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lorenzo Sonego se la vedrà contro Alex De Minaur nel primo turno del torneo Atp 250 di Eastbourne 2022. Il piemontese torna in campo dopo i tre match point cancellati all’esordio contro il qualificato aussie James Duckworth. Primo turno decisamente più tranquillo quello dell’australiano, che ha sconfitto agevolmente il cileno Cristian Garin. A quasi un anno di distanza, s’incontrano i due finalisti della passata edizione. In quell’occasione ad imporsi fu l’attuale numero ventiquattro del mondo in un rocambolesco tie-break del terzo set. Sonego vuole continuare a fare bene in una stagione sull’erba in cui sta sfornando ottime prestazioni sino a questo momento. A Stoccarda è arrivato ai quarti di finale, sconfitto solamente dal futuro vincitore Berrettini in tre set. Al Queen’s, invece, si è fermato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lorenzose la vedrà contro Alex Denel primo turno del torneo Atp 250 di. Il piemontese torna in campo dopo i tre match point cancellati all’esordio contro il qualificato aussie James Duckworth. Primo turno decisamente più tranquillo quello dell’australiano, che ha sconfitto agevolmente il cileno Cristian Garin. A quasi un anno di distanza, s’incontrano i due finalisti della passata edizione. In quell’occasione ad imporsi fu l’attuale numero ventiquattro del mondo in un rocambolesco tie-break del terzo set.vuole continuare a fare bene in una stagione sull’erba in cui sta sfornando ottime prestazioni sino a questo momento. A Stoccarda è arrivato ai quarti di finale, sconfitto solamente dal futuro vincitore Berrettini in tre set. Al Queen’s, invece, si è fermato ...

Pubblicità

kimforaday_ : RT @LorenzoAndreol4: Cade dieci volte, si rialza undici. Lorenzo #Sonego agli ottavi dell'Atp 250 di Eastbourne dopo il 46 76 76 a James Du… - zazoomblog : Sonego-De Minaur Atp Eastbourne: lorario e dove vederla in tv - #Sonego-De #Minaur #Eastbourne: - infoitsport : Sonego-De Minaur, Atp Eastbourne: l'orario e dove vederla in tv - telodogratis : Sonego-De Minaur, Atp Eastbourne: l’orario e dove vederla in tv - infoitsport : ATP Eastbourne 2022, risultati 21 giugno: Paul si regala Sinner, Sonego sfiderà De Minaur -