Pubblicità

FIT

Sulla base della classifica a punti si qualificano poi Federica, Linda Salvi, Miriana Tona, Sofia, Martina Spigarelli, Claudia Giovine, Valentina Losciale e Chiara Davì. ROMA CITTA' ......00 - Lioi vsA seguire - Ornago vs Piraino A seguire -vs Gennaro A seguire - Capecchi vs Calvano A seguire - Bestetti vs Chieppa A seguire - Ferrari vs Ortenzi COURT 6 Dalle ore 09:... Rocchetti, Bilardo e Tona avanti a Bucarest Nel lungo è secondo Valentino Bilardo (Sport Atl. Fermo) con un balzo a 6.46 (+1.1), ben quaranta centimetri in più del suo primato, mentre coglie il terzo posto India Gray (Atl. Sangiorgese R.