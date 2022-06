Riccardo Cocciante, novità sui concerti: “Prese delle decisioni” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riccardo Cocciante è stato ospite a RTL 102.5 durante “W L’Italia” con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Gianni Simioli La musica di Riccardo Cocciante è stata la colonna sonora della vita di molte persone. “Io e anche miei colleghi. È importante rimanere nel tempo, questa è la cosa più difficile del successo: non fare un brano e avere successo per poco tempo, rimanere tutta la vita è più impegnativo”, ha detto Cocciante. “Il grande piacere è vedere le canzoni continuare a esistere. Le canzoni devono vivere. Quando cantavo ‘Bella senz’anima’ lo facevo a venticinque anni, adesso lo rivedo in un’altra maniera. La canzone matura con il tempo nel proprio interprete. Non dobbiamo imitare quello che eravamo, si cresce con la propria musica”. “Cocciante CANTA Cocciante”: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)è stato ospite a RTL 102.5 durante “W L’Italia” con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Gianni Simioli La musica diè stata la colonna sonora della vita di molte persone. “Io e anche miei colleghi. È importante rimanere nel tempo, questa è la cosa più difficile del successo: non fare un brano e avere successo per poco tempo, rimanere tutta la vita è più impegnativo”, ha detto. “Il grande piacere è vedere le canzoni continuare a esistere. Le canzoni devono vivere. Quando cantavo ‘Bella senz’anima’ lo facevo a venticinque anni, adesso lo rivedo in un’altra maniera. La canzone matura con il tempo nel proprio interprete. Non dobbiamo imitare quello che eravamo, si cresce con la propria musica”. “CANTA”: ...

