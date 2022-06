Paolo Bonolis in crisi | scelta durissima per la sua carriera

Leggi su inews24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Problemi pere per i suoi ultimi progetti di. Il noto e apprezzato conduttore Mediaset non ne esce A volte non basta essere ironico, spiritoso ed apprezzato dal pubblico per ottenere successi in. Lo sa bene, uomo di punta del prime time di Mediaset, in particolare di Canale 5. L'articolo proviene da Inews24.it.