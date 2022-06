Luigi Di Maio dice addio al M5S: fonderà Insieme per il Futuro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dice addio al M5S, a pochissimo tempo di distanza dalla perdita della maggioranza in Parlamento. La separazione, giunta sulla scia anche di diversi attriti con Giuseppe Conte e la crisi in Ucraina, porterà alla fondazione di un nuovo gruppo, Insieme per il Futuro. Luigi Di Maio dice addio Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro degli EsteriDial M5S, a pochissimo tempo di distanza dalla perdita della maggioranza in Parlamento. La separazione, giunta sulla scia anche di diversi attriti con Giuseppe Conte e la crisi in Ucraina, porterà alla fondazione di un nuovo gruppo,per ilDi

