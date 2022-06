Isola dei Famosi, ecco chi vince e chi non conquista il pubblico: il podio del web (Di mercoledì 22 giugno 2022) Chi vince l’Isola Dei Famosi 2022? Lo abbiamo chiesto al pubblico social. ecco chi c’è sul podio e chi no L’Isola Dei Famosi sta per giungere al termine e a pochi giorni dall’ultimo atto del reality show il pubblico social si pronuncia in merito al papabile vincitore. Sei i naufraghi ancora in gara e sei i protagonisti del rush finale che si sfideranno durante la puntata di lunedì 27 giugno. Tra i nomi dei papabili vincitori, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis ai primi posti in classifica, seguiti da Nick, Luca Daffrè e Mercedesz Henger e infine da Maria Laura De Vitis, ultima in ordine di preferenze. L’indice di gradimento non è a favore dell’ex Pupa, nonostante la ragazza sia riuscita ad aggiudicarsi la vittoria del programma ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Chil’Dei2022? Lo abbiamo chiesto alsocial.chi c’è sule chi no L’Deista per giungere al termine e a pochi giorni dall’ultimo atto del reality show ilsocial si pronuncia in merito al papabile vincitore. Sei i naufraghi ancora in gara e sei i protagonisti del rush finale che si sfideranno durante la puntata di lunedì 27 giugno. Tra i nomi dei papabili vincitori, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis ai primi posti in classifica, seguiti da Nick, Luca Daffrè e Mercedesz Henger e infine da Maria Laura De Vitis, ultima in ordine di preferenze. L’indice di gradimento non è a favore dell’ex Pupa, nonostante la ragazza sia riuscita ad aggiudicarsi la vittoria del programma ...

