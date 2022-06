Il principe George segue le orme di papà William: la prima raccolta fondi del futuro re (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il principe George sta già imitando l’operato di suo padre, William, nella sua passione per la conservazione del Pianeta. Charlie Mayhew, amministratore delegato dell’organizzazione benefica Tusk, ha rivelato che il principino di 8 anni ha organizzato una piccola raccolta fondi durante il lockdown per ottenere fondi per l’organizzazione. La Tusk lavora per proteggere le specie in via di estinzione in Africa e, secondo quello che riporta The Independent, ha attirato l’attenzione del futuro erede al trono. I Cambridge, dunque, sembrano aver trasmesso anche ai loro figli l’interesse per le cause ambientali e i cambiamenti climatici. AnsaIl principe William, che questo martedì ha festeggiato il suo 40esimo compleanno, è il patrono royal di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilsta già imitando l’operato di suo padre,, nella sua passione per la conservazione del Pianeta. Charlie Mayhew, amministratore delegato dell’organizzazione benefica Tusk, ha rivelato che il principino di 8 anni ha organizzato una piccoladurante il lockdown per ottenereper l’organizzazione. La Tusk lavora per proteggere le specie in via di estinzione in Africa e, secondo quello che riporta The Independent, ha attirato l’attenzione delerede al trono. I Cambridge, dunque, sembrano aver trasmesso anche ai loro figli l’interesse per le cause ambientali e i cambiamenti climatici. AnsaIl, che questo martedì ha festeggiato il suo 40esimo compleanno, è il patrono royal di ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Il lato più nascosto del principe William, che compie 40 anni | Vanity Fair Italia #VanityFairStories #VanityStars… - infoitcultura : Il principe William posta per la festa una nuova foto con Charlotte, George e Louis - VanityFairIt : Sul profilo Instagram dei Cambridge, per celebrare la ricorrenza, è stato pubblicato uno scatto mai visto del princ… - nicolasavoia : In occasione del #FathersDay2022 è stata pubblicata una foto che ritrae #William, Duca di Cambridge, con i tre figl… - IOdonna : «Charlotte di Cambridge è una tifosa incallita. E George? Vuole vincere sempre» -