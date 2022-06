Ha battuto il covid e spegne 104 candeline (Di mercoledì 22 giugno 2022) I palloncini colorati, i numeri gonfiabili, la torta con le candeline per festeggiare 104 anni: Antonio Gianazza, originario di Cerro Maggiore, nel Milanese, è l'emblema di chi non si arrende mai. Due ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) I palloncini colorati, i numeri gonfiabili, la torta con leper festeggiare 104 anni: Antonio Gianazza, originario di Cerro Maggiore, nel Milanese, è l'emblema di chi non si arrende mai. Due ...

Pubblicità

AnsaLombardia : Ha battuto il covid e spegne 104 candeline. Vive in provincia di Milano, Nel 1942 combatté in Russia | #ANSA - biondifil : @mvetto Per il governo di Confindustria il covid è sconfitto, battuto, dietro la collina non c'e più nessuno (cit.) - gianpaolomartel : @ivanscalfarotto @GiorgiaMeloni invece il governo dei geni che hanno i record di morti per covid e che hanno battut… - Nikyuao : @AlexBazzaro Magari il ministro, per trasparenza visto come si è battuto all'arma bianca sui vaccini, ci dovrebbe f… - GerardoMoro2 : @Cambiacasacca @SplendorSolis00 Il fervore di Federiga, la supponenza e gli sfottò di Garavaglia sui temi covid, gr… -