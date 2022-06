F1: nel 2026 Audi e Sauber insieme nel Mondiale? (Di mercoledì 22 giugno 2022) In F1 tiene banco il presente, con il Mondiale 2022 in piena disputa, dopo l’ultima gara di Montreal, ma anche il futuro a lungo termine: inquadrato addirittura nel 2026. Secondo quanto riportano numero fonti svizzere infatti, Audi arriverà in F1 in quell’anno legandosi a Sauber, in un binomio che attende di svelarsi ufficialmente quando saranno svelati i regolamenti sulle power unit da parte di Liberty Media e della sua squadra tecnica. Sauber dovrebbe aver “battuto” la concorrenza di Aston Martin e Williams, che in un primo momento avevano anch’esse strizzato l’occhio ad Audi, mentre in tema di partnership a farsi largo sembra essere anche quella fra Porsche e Red Bull. Il gruppo Volkswagen è quindi molto attivo: se il quadro si concretizzasse pienamente avrebbe, a partire dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) In F1 tiene banco il presente, con il2022 in piena disputa, dopo l’ultima gara di Montreal, ma anche il futuro a lungo termine: inquadrato addirittura nel. Secondo quanto riportano numero fonti svizzere infatti,arriverà in F1 in quell’anno legandosi a, in un binomio che attende di svelarsi ufficialmente quando saranno svelati i regolamenti sulle power unit da parte di Liberty Media e della sua squadra tecnica.dovrebbe aver “battuto” la concorrenza di Aston Martin e Williams, che in un primo momento avevano anch’esse strizzato l’occhio ad, mentre in tema di partnership a farsi largo sembra essere anche quella fra Porsche e Red Bull. Il gruppo Volkswagen è quindi molto attivo: se il quadro si concretizzasse pienamente avrebbe, a partire dal ...

