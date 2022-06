Europei Under 19, un timbro rossonero: in gol Coubis (Video) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Segni di Milan in questi Europei Under 19. Nel corso della gara tra Francia e Romania il rossonero Andrei Coubis ha timbrato il cartellino Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Segni di Milan in questi19. Nel corso della gara tra Francia e Romania ilAndreiha timbrato il cartellino

Pubblicità

GoalItalia : L'Italia batte la Slovacchia, la Francia supera la Romania Doppia qualificazione per gli azzurrini: - Semifinali de… - Calciodiretta24 : Europei Under 19, Francia - Italia: diretta live e risultato in tempo reale - PianetaMilan : #Europei #Under19, un timbro rossonero: in gol #Coubis (#Video) - @acmilanyouth @acmilan #ACMilan #Milan… - siena_mimmo : IIl 27.6 Conferenza Stampa Campionati Europei Volley Under 21 Donne Servizio di Mimmo Siena - LFootball_ : ???? Ufficializzata la lista delle 20 calciatrici che disputeranno la Fase Finale degli Europei Under 19 di calcio fe… -