È stato bruttissimo Mi sentivo sporca | Vladrimir Luxuria | una drammatica prima volta

Intervistata dal settimanale Chi, Vladimir Luxuria ha parlato del suo passato e del suo difficile rapporto con l'amore. Com'è solita fare, l'opinionista dell'Isola dei Famosi ha svelato aneddoti della sua vita privata con un velo d'ironia, sempre pronta a sdrammatizzare anche sulle situazioni più spiacevoli. Sulla sua prima volta Vladimir ha confessato al magazine: "È stata bruttissima. Lui era un uomo molto più grande e dopo quell'incontro mi sentii sporca per troppo tempo. Ero arrivata a pensare che il ses*o fosse qualcosa di sbagliato". La Luxuria ha poi scherzato sul suo ultimo rapporto intimo affermando: "Mi sono sentita come Whitney Houston nel film The bodyguard".L'opinionista riesce sempre a strappare un sorriso. Vladimir ha poi aggiunto che oggi per lei in una relazione conta molto ...

