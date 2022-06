Pubblicità

BotDuran : RT @venti4ore: Duran Duran agli Uffizi: Taylor e Rhodes ammirano i quadri di Leonardo e Raffaello / FOTO - BotDuran : RT @venti4ore: I Duran Duran agli Uffizi: la visita prima del concerto a Lido di Camaiore - venti4ore : Duran Duran agli Uffizi: Taylor e Rhodes ammirano i quadri di Leonardo e Raffaello / FOTO - venti4ore : I Duran Duran agli Uffizi: la visita prima del concerto a Lido di Camaiore - venti4ore : Duran Duran, maratona d’arte agli Uffizi prima del concerto in Versilia -

Agenzia ANSA

Taylor e Rhodes deiagli Uffizi Full immersione nell'arte, tra i capolavori della Galleria degli Uffizi, per iche domani sera (giovedì 23 giugno) saranno al festival La prima estate di Lido di Camaiore in Versilia. Protagonisti del maxitour, durato circa quattro ore, il bassista e il tastierista ...Maratonaalla Galleria degli Uffizi. I padrini del synth pop anni 80, in questi giorni in Toscana per una data della loro tournée internazionale (domani sera saranno headliner al festival La prima estate ... I Duran Duran agli Uffizi, maratona d'arte alla Galleria Alla vigilia del festival "La prima estate" di Lido di Camaiore (dove si esibiranno giovedì 23) full immersion nell'arte per il bassista e il tastierista ...Maratona Duran Duran alla Galleria degli Uffizi. I padrini del synth pop anni '80, in questi giorni in Toscana per una data della loro tournée internazionale (domani sera saranno headliner al festival ...