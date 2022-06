Capannori | incendio al casello autostradale | camion avvolto dalle fiamme - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Lucca : Capannori, incendio al casello autostradale: camion avvolto dalle fiamme - venti4ore : Capannori, incendio al casello autostradale: camion avvolto dalle fiamme - venti4ore : Incendio in A11, camion in fiamme a Capannori - toscanamedianew : Camion a fuoco al casello autostradale -

- I Vigili del fuoco del comando di Lucca, con una squadra e il supporto di un autobotte, sono intervenuti questa mattina alle fuori dal casello autostradale di, per l'di un mezzo pesante, adibito al trasporto di pneumatici. L' intervento si è concluso alle 8:45. Sul posto anche i carabinieri. Ancora in corso gli accertamenti sulle cause ...L'(Foto Vigili del fuoco) Un camion è andato a fuoco all'ingresso del casello autostradale del Frizzone, a(Lucca). I Vigili del fuoco del comando di Lucca sede centrale, sono ...I vigili del fuoco del comando di Lucca, sede centrale, con una squadra e il supporto di un'autobotte, sono intervenuti questa mattina alle 7.20 fuori dal casello autostradale di Capannori, per l'ince ...Capannori, 22 giugno 2022 - Un camion è andato a fuoco all’ingresso del casello autostradale del Frizzone, a Capannori (Lucca). I Vigili del fuoco del comando di Lucca sede centrale, sono intervenuti ...