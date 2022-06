Amore al bacio per Belen Rodriguez e Stefano de Martino: Chi li becca (Di mercoledì 22 giugno 2022) Che gossip d’estate sarebbe senza la paparazzata di Belen Rodriguez e Stefano de Martino sulla rivista Chi? Il giornale diretto da Alfonso Signorini pubblica questa settimana un nuovo numero dedicato a una delle coppie più amate in Italia. Parliamo di Stefano e Belen appunto, che da molti mesi ormai, fanno coppia fissa. Si mostrano poco sui social insieme, non hanno mai parlato molto di questo ritorno di fiamma e si godono la ritrovata serenità senza dare troppe spiegazioni. Vivono insieme, passano le vacanze insieme, ma hanno deciso a quanto pare, di non mostrarsi troppo come facevano prima. Nessuna dedica d’Amore ostentata, come era successo quando Belen e Stefano due anni fa erano tornati insieme. Questa volta vivono in modo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 giugno 2022) Che gossip d’estate sarebbe senza la paparazzata didesulla rivista Chi? Il giornale diretto da Alfonso Signorini pubblica questa settimana un nuovo numero dedicato a una delle coppie più amate in Italia. Parliamo diappunto, che da molti mesi ormai, fanno coppia fissa. Si mostrano poco sui social insieme, non hanno mai parlato molto di questo ritorno di fiamma e si godono la ritrovata serenità senza dare troppe spiegazioni. Vivono insieme, passano le vacanze insieme, ma hanno deciso a quanto pare, di non mostrarsi troppo come facevano prima. Nessuna dedica d’ostentata, come era successo quandodue anni fa erano tornati insieme. Questa volta vivono in modo ...

