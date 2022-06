AGON by AOC: presenta il display AGON PRO AG344UXM (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGON by AOC presenta AGON PRO AG344UXM, il nuovo display Miniled ultrawide dediato al gaming con 170 Hz, per un esperienza in HDR abbinata a un display 21:9 AGON by AOC, uno dei principali brand mondiali di monitor gaming e accessori IT, presenta AGON PRO AG344UXM, un monitor ultrawide da 34? (86,4 cm) con credenziali mozzafiato. Una retroilluminazione Miniled con 1152 zone di dimming per ottenere un accattivante displayHDR 1000, frequenza di aggiornamento 170 Hz, tempo di risposta 1 ms gtg per un movimento fluido e un’elevata risoluzione UWQHD di 3440×1440, che garantiscono una maggiore chiarezza e dettaglio. Oltre ad offrire una ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 giugno 2022)by AOCPRO, il nuovoMiniled ultrawide dediato al gaming con 170 Hz, per un esperienza in HDR abbinata a un21:9by AOC, uno dei principali brand mondiali di monitor gaming e accessori IT,PRO, un monitor ultrawide da 34? (86,4 cm) con credenziali mozzafiato. Una retroilluminazione Miniled con 1152 zone di dimming per ottenere un accattivanteHDR 1000, frequenza di aggiornamento 170 Hz, tempo di risposta 1 ms gtg per un movimento fluido e un’elevata risoluzione UWQHD di 3440×1440, che garantiscono una maggiore chiarezza e dettaglio. Oltre ad offrire una ...

