A 72 anni operaio muore cadendo da un ponteggio (Di mercoledì 22 giugno 2022) A 72 anni su un’impalcatura alle 8 di mattina. Questo il lavoro che Donato Marti aveva trovato perché la pensione non gli bastava per vivere. Proprio in cantiere ieri 21 giugno 2022 si è consumata la tragedia. L’operaio, ufficialmente pensionato, è... Leggi su today (Di mercoledì 22 giugno 2022) A 72su un’impalcatura alle 8 di mattina. Questo il lavoro che Donato Marti aveva trovato perché la pensione non gli bastava per vivere. Proprio in cantiere ieri 21 giugno 2022 si è consumata la tragedia. L’, ufficialmente pensionato, è...

Pubblicità

fanpage : 'Costretto a lavorare perché la pensione non bastava'. Un operaio di 72 anni è morto sul lavoro - TgRaiBasilicata : #Incidente sul #lavoro a #NovaSiri. Un operaio di 53 anni è morto cadendo da una impalcatura. #cronaca #Basilicata… - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, operaio di 30 anni muore cadendo da un ponteggio a Mantova - niastroIogy : RT @FabianaPacella: Se un operaio a #Lecce cade da un'impalcatura e muore, a 72 anni,il problema non è suo ma di tutti noi. A quell'età in… - heydeIilah : RT @FabianaPacella: Se un operaio a #Lecce cade da un'impalcatura e muore, a 72 anni,il problema non è suo ma di tutti noi. A quell'età in… -