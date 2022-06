Vivo X80 Pro è ufficiale in Italia nel segno di ZEISS (Di martedì 21 giugno 2022) Un nuovo smartphone Android fa il suo debutto in Europa e in Italia, e si tratta di un vero e proprio flagship: stiamo parlando di Vivo X80 Pro, punta di diamante del marchio cinese che vuole offrire un'esperienza mobile superiore soprattutto grazie alle nuove funzioni di fotografia cinematografica sviluppate in collaborazione con ZEISS. Scopriamo insieme tutti i dettagli, le specifiche e le funzionalità, dando un'occhiata anche al prezzo Italiano. Vivo X80 Pro arriva in Italia con tecnologie all'avanguardia X80 Pro è uno smartphone premium a tutti gli effetti ed è un prodotto sul quale Vivo sembra essersi concentrata parecchio, non solo a livello fotografico. Il dispositivo integra il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730, affiancato da 12 GB di RAM ... Leggi su panorama (Di martedì 21 giugno 2022) Un nuovo smartphone Android fa il suo debutto in Europa e in, e si tratta di un vero e proprio flagship: stiamo parlando diX80 Pro, punta di diamante del marchio cinese che vuole offrire un'esperienza mobile superiore soprattutto grazie alle nuove funzioni di fotografia cinematografica sviluppate in collaborazione con. Scopriamo insieme tutti i dettagli, le specifiche e le funzionalità, dando un'occhiata anche al prezzono.X80 Pro arriva incon tecnologie all'avanguardia X80 Pro è uno smartphone premium a tutti gli effetti ed è un prodotto sul qualesembra essersi concentrata parecchio, non solo a livello fotografico. Il dispositivo integra il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730, affiancato da 12 GB di RAM ...

