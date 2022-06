Ucraina: Usa, 'nostro impegno per la Lituania blindato' (Di martedì 21 giugno 2022) "La Lituania è un membro della Nato e gli Usa sono al suo fianco. Il nostro sostegno è blindato". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) "Laè un membro della Nato e gli Usa sono al suo fianco. Ilsostegno è". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Usa: “Tra poco la Russia controllerà pure Luhansk”. Quanto impiegherà ancora la Nato per ammettere d’aver sbagliato… - GiovaQuez : Orsini: 'La Russia dice che l'Ucraina è casa loro come lo siamo noi per gli Usa'. In effetti siamo da sempre minacc… - Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina | #21giugno Prossima settimana colloqui #Mosca #Kiev #Putin: missile #Sarmat operativo a fine anno #Lituania, rest… - MatrateArgo : @Cartabiancarai3 @RaiTre @marcotravaglio @giannicuperlo @NFratoianni @PSenaldi @Kuzmina__A @Briatore… -