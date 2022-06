Ucraina, ok Senato a risoluzione maggioranza con 219 sì. Draghi ai senatori: «L’unità è essenziale» (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier ha ricordato che «ricercare la pace, superare la crisi: questo è il mandato ricevuto dal Parlamento» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier ha ricordato che «ricercare la pace, superare la crisi: questo è il mandato ricevuto dal Parlamento»

Pubblicità

matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: La strategia dell’Italia in accordo con l’#Ue e gli Alleati del #G7 si muove su due fronti: soste… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Il Governo italiano, insieme ai partner dell’Ue e del #G7, intende continuare a #sostenere l’Ucra… - marmanyoro : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, ok del Senato alla risoluzione di maggioranza: 219 i sì #elenafattori #gianluigiparagone #Telgram https://t.… - iconanews : Ucraina: ok Senato alla risoluzione maggioranza con 219 sì -