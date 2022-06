Ucraina: Craxi, 'sostegno a Kiev non contrasta con impegno per pace' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Nelle sue comunicazioni il presidente Draghi ha usato parole inequivocabili quanto condivisibili sulla postura del nostro Paese nel conflitto in corso. Il sostegno doveroso al popolo ucraino e il varo delle stesse sanzioni, non contraddicono in alcun modo il nostro impegno diplomatico, la necessità di implementare i nostri canali di dialogo per cercare la via della pace, ma rappresentano lo strumento possibile per portare Mosca ad un tavolo negoziale". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri del Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "La crisi energetica, al pari della crisi alimentare e della crescente emergenza siccità, che si innestano in un contesto economico già problematico, sono altresì questioni ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Nelle sue comunicazioni il presidente Draghi ha usato parole inequivocabili quanto condivisibili sulla postura del nostro Paese nel conflitto in corso. Ildoveroso al popolo ucraino e il varo delle stesse sanzioni, non contraddicono in alcun modo il nostrodiplomatico, la necessità di implementare i nostri canali di dialogo per cercare la via della, ma rappresentano lo strumento possibile per portare Mosca ad un tavolo negoziale". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania, presidente della commissione Esteri del Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "La crisi energetica, al pari della crisi alimentare e della crescente emergenza siccità, che si innestano in un contesto economico già problematico, sono altresì questioni ...

