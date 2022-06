Torna il teatro di Boofe Koor - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 21 giugno 2022) Da stasera fino al 5 luglio gli amici di Animosi Caffè, davanti al teatro Animosi, ripropongono a Carrara la rassegna teatrale "Fuori teatro". I 3 spettacoli sono stati selezionati da Boofe Koor ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) Da stasera fino al 5 luglio gli amici di Animosi Caffè, davanti alAnimosi, ripropongono a Carrara la rassegna teatrale "Fuori". I 3 spettacoli sono stati selezionati da...

Pubblicità

dariosci1 : @Maxdir @sampietrino Li adoro appena posati e nelle zone pedonali, hanno un fascino e una bellezza unica. Non so, o… - NoiAretini : Teatro sotto le stelle: in piazza Battisti torna la rassegna “Il Pino” - Pinkfloydyana : 'Atom heart mother' Il concerto-evento dei Pink Floyd Legend torna a Firenze il 29 giugno ... - - - wordsandmore1 : #20Giugno oltre #Sanremo2023 #Amadeus #upas #MOMBLANO #Neymar #Carmen tempo per #uomoniedonne che amano ? Il 9 e 10… - ComuneMontelupo : Torna il teatro per bambini a Montelupo! -