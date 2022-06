Pubblicità

SuperTennisTv : ???????????????????????????? ?? Matteo #Berrettini si impone su Krajinovic 7-5 6-4 e si conferma ???????????????? dell'#ATP 500 del Quee… - Eurosport_IT : Trova qualcuno che ti tenga stretto come fa Berrettini con il suo trofeo! ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPQueens… - Eurosport_IT : Che settimana per Matteo Berrettini ?? ?? 12/06/22: ATP Stoccarda ?? ?? 19/06/22: ATP Queen's ?? #EurosportTENNIS… - TV7Benevento : Tennis: Atp Eastbourne, Sonego salva 3 match-point e approda al 2° turno - - sportface2016 : #ATPEastbourne 2022: #Sonego annulla tre match point a #Duckworth e avanza al secondo turno -

Nelle ultime ore Tsitsipas è stato protagonista di un colloquio con il presidente dell'Andrea Gaudenzi riguardo il futuro del. I due hanno parlato, davanti ai microfonidi One Vision, ...Non vedo la NextGen giocare unstraordinario' Sui suoi match contro i fab three 'Per me ... Anche battere Federer nelle semifinali delleFinals è stato incredibile. Sono il tipo di persona ... Tennis: Atp. Medvedev resta in vetta, Berrettini scivola all'11° posto EASTBOURNE (Inghilterra) - Lorenzo Sonego vince al debutto nel 1° turno del "Rothesay International", torneo Atp 250 da 697.405 euro in corso sui campi in erba di Eastbourne nonché ultimo appuntamento ...Lorenzo Sonego ha sconfitto James Duckworth al termine di un'incredibile lotta, per 4-6, 7-6(5), 7-6(1) in occasione del primo turno dell'evento Atp 250 di Eastbourne 2022. Sfiderà Alex De Minaur ...