Sparatoria ad Harlem | muore star del basket NCAA | Darius Lee aveva 21 anni Killer in fuga

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria ad Harlem: ucciso un atleta del basket universitario - fanpage : Ennesima sparatoria, morte e sangue in Usa dove la vittima delle armi questa volta è una star del basket universita… - Gazzettino : Darius Lee, star del basket universitario americano uccisa a 21 anni durante una sparatoria ad Harlem - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria ad Harlem: ucciso un atleta del basket universitario - ilmessaggeroit : Darius Lee, star del basket universitario americano uccisa a 21 anni durante una sparatoria ad Harlem -

La star del basket universitario Darius Lee, 21 anni, è rimasto ucciso in una sparatoria ad Harlem domenica, in occasione della festa per l'abolizione della schiavitù (Juneteenth). Lo riporta la Cbs. Oltre a Lee, sono state colpiti sei uomini e due donne che sono in condizioni ...La polizia ha ritrovato la pistola usata per la sparatoria ad Harlem in cui è stata uccisa una giovane promessa del basket e dà la caccia ad un uomo Ancora sangue da piombo negli Usa ed ancora morte a ...