Siccità in Lombardia | le ordinanze contro gli sprechi d’acqua

La Siccità che si sta verificando in Lombardia sta portando la regione verso un nuovo stato d'emergenza. I sindaci dei vari comuni stanno prendendo misure per il consumo responsabile che potrebbero evitare il previsto razionamento. A condurre verso lo stato d'emergenza per Siccità è stata la situazione particolarmente critica dell'inverni appena trascorso. Con l'80% di pioggia in meno ed il 60% in meno di neve rispetto alla media stagionale, l'Italia dispone ora di sorgenti meno cariche che portano all'insufficienza di acqua. Siccità: ecco le misure contro la crisi idrica La Lombardia si è da subito attivata al fine di trovare una soluzione alla crisi idrica che sta fronteggiando: non solo è stato già richiesto lo stato d'emergenza per l'intero territorio e quello di calamità ...

