Riconciliarsi con il suono degli archi (Di martedì 21 giugno 2022) L'Ensemble lirico Italiano diretto da Francesco D'Arcangelo con solista Danilo Squitieri i protagonisti della serata. Atmosfera sonora d'eccezione in San Giorgio per il confronto tra Haydn e Shoenberg, con il I concerto in Do Hob.XVII per violoncello e Verklarte Nacht Di Olga Chieffi Serata familiare, tra gli stucchi barocchi della chiesa di San Giorgio, per il secondo appuntamento della primavera di Salerno Classica, che ha presentato una scelta davvero raffinata, una riflessione sulla prima e la seconda scuola viennese in un confronto tra il Franz Joseph Haydn del I concerto in Do Hob.XVII per violoncello e l'Arnold Shoenberg di Verklarte Nacht. Sul podio dell'Ensemble lirico Italiano che ha avuto quale sensibile e consapevole Konzertmeister, la violinista Daniela Cammarano, il violoncellista Francesco D'Arcangelo, il quale ha ospitato quale solista Danilo Squitieri, per la pagina di ...

