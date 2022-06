Rhove in concerto: un amico si getta sulla folla e ne manda tre in ospedale (Di martedì 21 giugno 2022) Rhove è stato uno degli ospiti di Battiti Live e proprio mentre si esibiva con Shakerando un suo amico – che era sul palco insieme a lui – si è gettato come una rockstar sulla folla sotto. Generalmente però quando una rockstar si butta sulla folla quest’ultima lo sorregge in alto, ma al ragazzo non è successo. gettandosi su dei ragazzi ne ha mandati ben tre in ospedale. Il tutto è stato immortalato con un video successivamente caricato su TikTok da uno dei tre protagonisti. Nella clip (che potete vedere qua sotto) si legge: “POV: durante Battiti Live un amico di Rhove si butta addosso a te, il tuo ragazzo e la tua amica e per poco non vi uccide. In più siamo stati costretti ad ... Leggi su biccy (Di martedì 21 giugno 2022)è stato uno degli ospiti di Battiti Live e proprio mentre si esibiva con Shakerando un suo– che era sul palco insieme a lui – si èto come una rockstarsotto. Generalmente però quando una rockstar si buttaquest’ultima lo sorregge in alto, ma al ragazzo non è successo.ndosi su dei ragazzi ne hati ben tre in. Il tutto è stato immortalato con un video successivamente caricato su TikTok da uno dei tre protagonisti. Nella clip (che potete vedere qua sotto) si legge: “POV: durante Battiti Live undisi butta addosso a te, il tuo ragazzo e la tua amica e per poco non vi uccide. In più siamo stati costretti ad ...

