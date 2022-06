Purtroppo l’estinzione dei grillini non coincide con la fine dell’antipolitica (Di martedì 21 giugno 2022) Nell’incessante gioco delle parti tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, anche lo scambio dei ruoli risponde alle esigenze del copione, che i due scelgono di volta in volta di recitare, per ritagliarsi uno spazio e un futuro politico. È una tira e molla, un avanti e indrè non iniziato oggi, ma dall’avvio di questa legislatura, che li ha legati in modo tanto casuale, quanto indissolubile e che ha costruito attorno alla loro relazione e opposizione – e al loro rapporto con Beppe Grillo – l’esperienza di governo di quell’orda di uomini-massa che il genio maligno di Gianroberto Casaleggio aveva condotto e poi abbandonato nelle stanze del potere, senza codificare nell’algoritmo, spiegare nel manuale delle istruzioni o disporre nel testamento politico che cosa i suoi eredi avrebbero dovuto fare, una volta occupato il Palazzo, non potendosi limitare a sfasciarlo, come pure avevano promesso ai ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) Nell’incessante gioco delle parti tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, anche lo scambio dei ruoli risponde alle esigenze del copione, che i due scelgono di volta in volta di recitare, per ritagliarsi uno spazio e un futuro politico. È una tira e molla, un avanti e indrè non iniziato oggi, ma dall’avvio di questa legislatura, che li ha legati in modo tanto casuale, quanto indissolubile e che ha costruito attorno alla loro relazione e opposizione – e al loro rapporto con Beppe Grillo – l’esperienza di governo di quell’orda di uomini-massa che il genio maligno di Gianroberto Casaleggio aveva condotto e poi abbandonato nelle stanze del potere, senza codificare nell’algoritmo, spiegare nel manuale delle istruzioni o disporre nel testamento politico che cosa i suoi eredi avrebbero dovuto fare, una volta occupato il Palazzo, non potendosi limitare a sfasciarlo, come pure avevano promesso ai ...

