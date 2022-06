Psg, è fatta per il nuovo allenatore: i dettagli! (Di martedì 21 giugno 2022) L’avventura di Maurizio Pochettino alla guida del Paris Saint Germain è giunta al termine. L’ex allenatore del Tottenham, arrivato ai piedi della Tour Eiffel il 2 gennaio 2021 per sostituire l’esonerato Thomas Tuchel, lascia dopo aver conquistato una Ligue 1, una Supercoppa e una Coppa di Francia. A prendere il suo posto, come riporta Nicolo Schira sul proprio profilo Twitter, sarà Christophe Galtier. Nizza Christophe Galtier Paris Saint Germain Il 55enne francese è stato autore di una buona stagione guidando il Nizza alla conquista del quinto posto in classifica e al seguente accesso in UEFA Conference League, mentre l’anno prima alla guida del Lilla aveva conquistato il campionato proprio davanti a Mbappé e compagni. Questi risultati hanno convinto la nuova dirigenza del Psg a puntare forte su di lui per provare a vincere non solo in patria ma anche in ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) L’avventura di Maurizio Pochettino alla guida del Paris Saint Germain è giunta al termine. L’exdel Tottenham, arrivato ai piedi della Tour Eiffel il 2 gennaio 2021 per sostituire l’esonerato Thomas Tuchel, lascia dopo aver conquistato una Ligue 1, una Supercoppa e una Coppa di Francia. A prendere il suo posto, come riporta Nicolo Schira sul proprio profilo Twitter, sarà Christophe Galtier. Nizza Christophe Galtier Paris Saint Germain Il 55enne francese è stato autore di una buona stagione guidando il Nizza alla conquista del quinto posto in classifica e al seguente accesso in UEFA Conference League, mentre l’anno prima alla guida del Lilla aveva conquistato il campionato proprio davanti a Mbappé e compagni. Questi risultati hanno convinto la nuova dirigenza del Psg a puntare forte su di lui per provare a vincere non solo in patria ma anche in ...

