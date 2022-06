Presentazione di “Massimo Caprara – Discorsi politici e parlamentari” | partecipa Rosato

(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – Giovedì 23 giugno, alle ore 18, presso la Nuova Aula dei gruppi, si svolge ladel volume “”. Introduzione di Ettore(foto), vicepresidente della Camera dei Deputati. Intervengono Rocco Buttiglione, ex vicepresidente della Camera, Anna Finocchiaro, presidente dell’associazione “Italiadecide”, Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, Ignazio Oliva, attore che leggerà alcuni brani dal volume, Maurizio, giornalista e scrittore. Modera Giovanna Pancheri, giornalista e scrittrice. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

ROMA – Giovedì 23 giugno, alle ore 18, presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari, si svolge la presentazione del volume "Massimo Caprara – Discorsi politici e parlamentari". Introduzione di Ettore ...