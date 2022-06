Pellegrini | la Juventus pronta a fare follie | impossibile rifiutare

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 giugno 2022) Tra i reparti che ladeve rinforzare nel corso di questa sessione estiva troviamo, senza dubbio, il centrocampo. L’arrivo di Pogba (non è ancora ufficiale ma le sensazioni sono assolutamente positive per la buona riuscita dell’operazione) non basta per migliorare un reparto che, nella scorsa stagione, ha avuto diversi problemi. Se a questo aggiungiamo le probabili cessioni di Rabiot e Arthur, ecco che Allegri ha bisogno di un altro centrocampista; il profilo sembra essere sempre quello della mezzala offensiva in grado di portare un buon numero di gol e assist. Caratteristiche che rispondono perfettamente al nome di Lorenzo; la società bianconera sembra disposta ad una super offerta per regalare ad Allegri il centrocampista azzurro. LaPresse La stagione diè stata a dir poco straordinaria; ...