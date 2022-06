Patrizia Cavalli: è morta la nota scrittrice (Di martedì 21 giugno 2022) Si è spenta oggi a Roma, all’età di 75 anni, la poetessa italiana Patrizia Cavalli, da tempo malata. Patrizia Cavalli: la sua vita La famosa scrittrice era nata a Todi il 17 aprile 1947. Ha dedicato tutta la sua vita alla scrittura ed è autrice di numerosissime opere letterarie. Patrizia Cavalli: ecco le sue poesie Le mie poesie non cambieranno il mondo, Einaudi, Torino, 1974. Il cielo, Einaudi, Torino, 1981. L’io singolare proprio mio, Einaudi, Torino, 1992. Poesie (1974-1992), Einaudi, Torino, 1992, raccolta che assomma le tre precedenti. Sempre aperto teatro, Einaudi, Torino, 1999. La guardiana, nottetempo, Roma, 2005 Pigre divinità e pigra sorte, Einaudi, Torino, 2006. Datura, Einaudi, Torino, 2013. Vita meravigliosa, Einaudi, Torino, ... Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022) Si è spenta oggi a Roma, all’età di 75 anni, la poetessa italiana, da tempo malata.: la sua vita La famosaera nata a Todi il 17 aprile 1947. Ha dedicato tutta la sua vita alla scrittura ed è autrice di numerosissime opere letterarie.: ecco le sue poesie Le mie poesie non cambieranno il mondo, Einaudi, Torino, 1974. Il cielo, Einaudi, Torino, 1981. L’io singolare proprio mio, Einaudi, Torino, 1992. Poesie (1974-1992), Einaudi, Torino, 1992, raccolta che assomma le tre precedenti. Sempre aperto teatro, Einaudi, Torino, 1999. La guardiana, nottetempo, Roma, 2005 Pigre divinità e pigra sorte, Einaudi, Torino, 2006. Datura, Einaudi, Torino, 2013. Vita meravigliosa, Einaudi, Torino, ...

