Non solo Inter e Juve, anche la Fiorentina sul giocatore del Genoa! (Di martedì 21 giugno 2022) Tra le due pretendenti, la terza potrebbe spuntarla. Inter e Juve sono da tempo sul giocatore classe 2000 del Genoa, Andrea Cambiaso. Nonostante la stagione del club ligure sia culminata con la retrocessione, il giovane genoano si è messo in mostra, attirando a sé le attenzioni di molti club di Serie A. Inter e Juve lo seguono da tempo, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si è aggiunta alla lista. L'obiettivo del club viola è rinforzare le fasce e Cambiaso sarebbe il giocatore ideale. Con la sua ottima stagione, 26 presenze in Serie A e 2 in coppa Italia a soli 22 anni ha fatto alzare il suo valore di mercato. Andrea Cambiaso Genoa Pochi giorni fa, l'agente del giocatore, Giovanni Bia, aveva confermato a Sportitalia ...

