Mutui, con i tassi in rialzo salgono le richieste di prestiti a tasso variabile ma con un "tetto". Ecco come capire se conviene (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo anni a costi ridotti, da gennaio i Mutui hanno ricominciato a rincarare. Sotto la spinta dell'inflazione, i primi a diventare meno convenienti sono stati quelli a tasso fisso. E adesso è arrivato il momento di quelli variabili, che iniziano a risentire della fine dell'era dei tassi negativi. Mentre sul mercato guadagna terreno la tipologia del prestito a tasso variabile ma con un tetto massimo (cap). Per comprare una casa da 220mila euro a Milano, accendendo un mutuo ventennale da 140mila euro, un impiegato con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di 2.400 euro pagherebbe oggi, a seconda dell'istituto scelto, un Taeg compreso tra il 2,37% e il 3,21% se opta per un fisso e dello 0,75%-1,86% per un variabile. Che corrispondono a rate mensili tra i 721 e i ...

