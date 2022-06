Mourinho: «In una squadra l’aspetto umano è quello più importante, devi creare empatia» (Di martedì 21 giugno 2022) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato un’intervista a Forbes in cui parla di sé e dei suoi metodi per farse seguire dai calciatori che fanno parte delle sue squadre. “La cosa più importante è che le persone ti seguano. E per seguirti, devono credere in te. Normalmente, credono in te se si sentono empatici e onesti nei tuoi confronti. Nel mio caso personale, da leader, significa che ho la responsabilità di non deludere le persone, la mia squadra. devi stare con loro e per loro tutto il tempo. Devono fidarsi di te. Avevo un professore all’università che mi diceva sempre: un allenatore che sa solo calcio non sa niente di calcio. devi conoscere fondamentalmente l’essere umano, queste sono parole che uso ancora oggi. I calciatori non sono solo calciatori. Sono uomini che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) L’allenatore della Roma, José, ha rilasciato un’intervista a Forbes in cui parla di sé e dei suoi metodi per farse seguire dai calciatori che fanno parte delle sue squadre. “La cosa piùè che le persone ti seguano. E per seguirti, devono credere in te. Normalmente, credono in te se si sentono empatici e onesti nei tuoi confronti. Nel mio caso personale, da leader, significa che ho la responsabilità di non deludere le persone, la miastare con loro e per loro tutto il tempo. Devono fidarsi di te. Avevo un professore all’università che mi diceva sempre: un allenatore che sa solo calcio non sa niente di calcio.conoscere fondamentalmente l’essere, queste sono parole che uso ancora oggi. I calciatori non sono solo calciatori. Sono uomini che ...

