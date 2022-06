Maturità 2022 | domani il via alle prove | ammessi il 96 | 2% dei candidati Boom di bocciati in Sardegna

(Di martedì 21 giugno 2022) Al via, mercoledì 22 giugno, gli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado del. Oltre 500mila studentesse e studenti affronteranno le. L'articolo .

Pubblicità

discoradioIT : RT @LaStampa: Maturità 2022, notte prima degli esami: 2 su 3 celebreranno il tradizionale appuntamento. La maggior parte prevede ore insonn… - LaStampa : Maturità 2022, notte prima degli esami: 2 su 3 celebreranno il tradizionale appuntamento. La maggior parte prevede… - fisco24_info : Maturità 2022, Cacciari: 'Esame serve se è di qualità, così è una stupidaggine': (Adnkronos) - Il filosofo: 'Una vo… - il_piccolo : Maturità 2022, notte prima degli esami: 2 su 3 celebreranno il tradizionale appuntamento. La maggior parte prevede… - iirpo : RT @orizzontescuola: Maturità 2022, domani il via alle prove: il 96,2% è stato ammesso. Boom di bocciati in Sardegna -

Ultime notizie sull'esame, che torna con scritti e orali, dopo che per due anni la pandemia ha condizionato questo importante momenti di ragazze e ...Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, in una nota in vista degli esami diche inizieranno domani 22 giugno.