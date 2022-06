Kaliningrad: cos’è l’exclave russa e cosa può succedere con il blocco al transito delle merci imposto dalla Lituania (Di martedì 21 giugno 2022) La Lituania ha vietato il traffico ferroviario sul suo territorio di beni soggetti alle sanzioni internazionali contro la Russia. Mosca ha reagito avvertendo che, qualora Vilnius non dovesse eliminare il blocco, prenderà le misure necessarie Leggi su corriere (Di martedì 21 giugno 2022) Laha vietato il traffico ferroviario sul suo territorio di beni soggetti alle sanzioni internazionali contro la Russia. Mosca ha reagito avvertendo che, qualora Vilnius non dovesse eliminare il, prenderà le misure necessarie

Piergiulio58 : Kaliningrad: cos’è l’exclave russa e cosa può succedere con il blocco delle merci dalla Lituania-… - Corriere : Kaliningrad: cos’è l’exclave russa e cosa può succedere con il blocco delle merci imposto dalla Lituania - Luxgraph : Kaliningrad: cos’è l’exclave russa e cosa può succedere con il blocco al transito delle merci imposto dalla Lituani… - Deyvid029 : Se il blocco delle merci russe verso Kaliningrad non è un casus belli non so cos'altro lo possa essere. - mainagioiaCCLB : E mentre con il blocco di #Kaliningrad si giocano i destini del mondo, primi in tendenza #Sanremo2023 e #chiaraferragni . Cos'altro dire. -