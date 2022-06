Incidente in fabbrica | ustionati due operai | uno è gravissimo

Pubblicità

Incidente in fabbrica, operaio investito da catrame bollente: è in gravi condizioni

Due operai sono rimasti ustionati dopo un incidente in fabbrica. È accaduto la scorsa notte, intorno all'1.30, in un'azienda di Cesano Maderno (Monza e Brianza), la Bracco Imaging. Uno dei due operai si trova in condizioni gravissime.