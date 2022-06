Il governo scioglie la Knesset, Israele torna al voto (Di martedì 21 giugno 2022) In Israele la maggioranza del premier Bennett ha deciso di interrompere l'attuale legislatura. La legge di scioglimento della Knesset sarà proposta al Parlamento la settimana prossima. Intanto ci sono ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 giugno 2022) Inla maggioranza del premier Bennett ha deciso di interrompere l'attuale legislatura. La legge di scioglimento dellasarà proposta al Parlamento la settimana prossima. Intanto ci sono ...

