"Ignobile tradimento. Ora lo capite?": Di Battista passa agli insulti contro Di Maio (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo lo strappo di Luigi Di Maio, a un passo dall'addio del M5s - tanto che sta già raccogliendo firme per la composizione di un suo gruppo autonomo - ecco che putacaso torna a farsi sentire Alessandro Di Battista, l'urlatore seriale ex M5s e che ora, però, potrebbe rientrare di prepotenza in un movimento assai più "movimentista". Dopo le evoluzioni delle ultime ore, ecco che Dibba tuona: "Della nuova scissione del Movimento 5 Stelle (ricordo che ne avvenne già una dopo l'ok al governo Draghi) e della nascita del nuovo gruppo 'atlantisti e europeisti' o 'moderati e liberali', non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell'assembramento". Dunque Di Battista aggiunge: "Ciò che avviene oggi è soprattutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo lo strappo di Luigi Di, a un passo dall'addio del M5s - tanto che sta già raccogliendo firme per la composizione di un suo gruppo autonomo - ecco che putacaso torna a farsi sentire Alessandro Di, l'urlatore seriale ex M5s e che ora, però, potrebbe rientrare di prepotenza in un movimento assai più "movimentista". Dopo le evoluzioni delle ultime ore, ecco che Dibba tuona: "Della nuova scissione del Movimento 5 Stelle (ricordo che ne avvenne già una dopo l'ok al governo Draghi) e della nascita del nuovo gruppo 'atlantisti e europeisti' o 'moderati e liberali', non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell'assembramento". Dunque Diaggiunge: "Ciò che avviene oggi è soprattutto ...

