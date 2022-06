Giuseppe D’Oria | “Gpl | niente razionamento Sul gas c’è speculazione”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 21 giugno 2022) Di Andrea Orzaè il titolare e il direttore della Goldengas, una realtà regionale radicata a Battipaglia e sorta nel 1965. Oggi con orgoglio è tra i primi 10 operatori italiani nel settore GPL, mostrandosi capace di seguire i repentini cambiamenti nel mercato del gas. “Agli italiani va bene tutto fin quando possono mettere un piatto a tavola!”, dichiara con sospetto, che ha tutta l’aria di chi conosce i suoi polli. Non sarà l’ennesima simulazione mediatica che ha trovato l’appoggio di un popolo indolente e ancora maldestro nel farsi rispettare? Cosa c’è da dire sul GPL? “No, non ci sarà un. Ma voglio approfittare di questo spazio concesso per dire quello che penso come dirigente della Goldengas, quindi anzitutto come coordinatore di un’azienda esperta nel suo settore. Da ...