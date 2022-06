Genshin Impact: Primogems GRATIS con l’evento A Muddy Bizarre Adventure (Di martedì 21 giugno 2022) Genshin Impact si aggiorna quest’oggi con l’arrivo di Shinobu e Itto nel banner, oltre naturalmente nuove missioni, storie ed un evento dal nome A Muddy Bizarre Adventure, il quale vi permetterà di guadagnare Primogems GRATIS, a seguire tutti i dettagli. Come guadagnare Primogems GRATIS con A Muddy Bizarre Adventure in Genshin Impact l’evento inizierà domani e si concluderà il 4 Luglio, durante questo periodo dovrete recarvi al The Chasm e ripulire le miniere per aiutare un ricercatore di Sumeru. Come accade spesso con ogni nuovo evento vi sono dei requisiti da rispettare per partecipare: Livello avventura 28 o ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 21 giugno 2022)si aggiorna quest’oggi con l’arrivo di Shinobu e Itto nel banner, oltre naturalmente nuove missioni, storie ed un evento dal nome A, il quale vi permetterà di guadagnare, a seguire tutti i dettagli. Come guadagnarecon Aininizierà domani e si concluderà il 4 Luglio, durante questo periodo dovrete recarvi al The Chasm e ripulire le miniere per aiutare un ricercatore di Sumeru. Come accade spesso con ogni nuovo evento vi sono dei requisiti da rispettare per partecipare: Livello avventura 28 o ...

